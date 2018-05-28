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Президент просит парламент отобразить в законе о получении двойного гражданства более облегченные процедуры


28.05.2018   10:32
Президент Грузии просит парламент отобразить в законе о получении двойного гражданства более либеральные и облегченные процедуры.

На запланированные в законе о гражданстве изменения Георгий Маргвелашвили откликнулся вчера в гостинице «Билтмор», где при участии представителей диаспоры проходит форум, посвященный Дню диаспоры.

«В парламенте работают над законом касательно двойного гражданства. Приветствую как можно более скорое принятие закона парламентом. Хочу пояснить, установлена процедура получения двойного гражданства, должны быть пройдены процедурные процессы, и это замедляет процесс. Если подход будет более либеральным, по вопросу получения двойного гражданства не нужно будет проводить сложные процедуры, которые определены сейчас. Это будет для меня радостью, и я приветствую принятие закона как можно скорее», - заявил Маргвелашвили в ходе выступления на форуме.









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