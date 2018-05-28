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Законом будут определены те условия, при которых гражданин Грузии, получив гражданство другой страны, сохранит гражданство Грузии


28.05.2018   10:33
Законом «О гражданстве» устанавливаются те условия, при которых гражданин Грузии, получив гражданство другой страны, сохранит гражданство Грузии.

Запланированные изменения в законе «О гражданстве» готовы к инициированию и будут представлены на ближайшем заседании парламентского бюро. Данное новшество, в свою очередь, связано с новой редакцией Конституции, согласно которой, гражданину Грузии больше не запрещено быть в тоже время гражданином другого государства, и принятие гражданства другой страны не приводит к автоматической утере гражданства Грузии.

Согласно проекту изменений, гражданин Грузии сохраняет гражданство Грузии в случае получения гражданства другой страны, если он до получения иностранного гражданства получит из государства Грузии согласие на сохранение грузинского гражданства.

В свою очередь, согласие на сохранение гражданства Грузии будет выдаваться, если признана убедительной будущая связь гражданина Грузии с Грузией и существует одно из следующих условий: член семьи гражданина Грузии является гражданином той страны, гражданство которой он намерен получить и гражданин Грузии, по меньшей мере, в течение пяти лет на законном основании проживает или работает в стране, гражданином которой он собирается стать.

Согласно подготовленному законопроекту, новшеством является временное право на восстановление гражданства. В частности, бывший гражданин Грузии, утративший гражданство Грузии из-за получения гражданства другой страны, получает право в течение одного года после вступления закона в силу обратиться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении грузинского гражданства.






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