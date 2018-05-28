|
Ценз оседлости для получения гражданства Грузии может увеличиться
28.05.2018 10:40
Ценз оседлости для получения гражданства Грузии может увеличиться. Согласно изменениям, запланированным в законе «О гражданстве», при предоставлении гражданства в обычном порядке, 5-летний ценз оседлости увеличивается до 10 лет. При предоставлении гражданства в упрощенном порядке же, двухлетний ценз проживания в Грузии может возрасти до 5 лет.
Проект изменений, запланированных в законе «О гражданстве» готов к инициированию и будет представлен на ближайшем заседании парламентского бюро.
Запланированные в законе изменения подготовил парламентский комитет по юридическим вопросам.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна