Ценз оседлости для получения гражданства Грузии может увеличиться

28.05.2018 10:40 Ценз оседлости для получения гражданства Грузии может увеличиться. Согласно изменениям, запланированным в законе «О гражданстве», при предоставлении гражданства в обычном порядке, 5-летний ценз оседлости увеличивается до 10 лет. При предоставлении гражданства в упрощенном порядке же, двухлетний ценз проживания в Грузии может возрасти до 5 лет.



Проект изменений, запланированных в законе «О гражданстве» готов к инициированию и будет представлен на ближайшем заседании парламентского бюро.



Запланированные в законе изменения подготовил парламентский комитет по юридическим вопросам.















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