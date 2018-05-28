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Ценз оседлости для получения гражданства Грузии может увеличиться


28.05.2018   10:40
Ценз оседлости для получения гражданства Грузии может увеличиться. Согласно изменениям, запланированным в законе «О гражданстве», при предоставлении гражданства в обычном порядке, 5-летний ценз оседлости увеличивается до 10 лет. При предоставлении гражданства в упрощенном порядке же, двухлетний ценз проживания в Грузии может возрасти до 5 лет.

Проект изменений, запланированных в законе «О гражданстве» готов к инициированию и будет представлен на ближайшем заседании парламентского бюро.

Запланированные в законе изменения подготовил парламентский комитет по юридическим вопросам.






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