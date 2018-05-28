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Кремль сейчас не готов к разговору с Грузией - Майкл Карпентер


28.05.2018   10:56
Директор Центра Байдена, бывший второй заместитель Министра Обороны США Майкл Карпентер считает нормальным диалог между Грузией и Россией несмотря на напряженность в отношениях между странами. "Лучше иметь диалог, чем насилие", - заявляет Карпентер интервью для проекта тбилисской телекомпании «STV» на русском языке «Пограничная ZONA».

"Диалог — это нормально, но он не должен заходить так далеко. Я не вижу здесь противоречий. Это абсолютно нормально говорить с Кремлем", - отмечает Карпентер.

Он рассказал, что после вторжения России в Грузию в августе 2008 года он лично участвовал в женевских международных переговорах с замминистра Карасиным.

"Я помогал в согласовании механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Абхазии и т.н. Южной Осетии. И это нормально. Потому что это помогает избежать проблем. Это диалог. Это не капитуляция или какие-то компромиссы", - отмечает директор Центра Байдена уточнив, что диалог касался конкретно оккупированных Россией территорий Грузии.

Майкл Карпентер считает, что Москва на данном этапе не готова к настоящему диалогу.

"Проблема с построением мостов связана с тем, что для танго нужны двое. Для дестабилизации в Абхазии или Цхинвальском регионе нужна только одна сторона, но чтобы был настоящий диалог обе стороны должны захотеть говорить. Я не чувствую, что Кремль сейчас готов к разговору. Я думаю это нормально, что грузинская сторона хочет участвовать в диалоге", - заявляет Карпентер.

Он считает, что пока рано судить о результатах диалога между Тбилиси и Москвой несмотря на определенные опасения, что сам диалог "может быть признаком смены политики" со стороны Тбилиси.

"Я понимаю, что есть опасения. Что диалог "может быть признаком смены политики". Я понимаю. Надо подождать и посмотреть. Диалог — это нормально. Рано судить", - подчеркнул Карпентер.









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