Кремль не допустит, чтобы Армения стала демократией - Майкл Карпентер

28.05.2018 11:06



На вопрос ведущего "Вы верите теоретически, что Армения смогла бы изменить курс и стать, скажем так, демократической страной без огромного влияния России, учитывая российские базы и этот конфликт с Азербайджаном?", Карпентер ответил:





"Я думаю, что это крайне сложно. Я надеюсь на это. Я думаю, что больше всего граждане Армении хотят подотчетности и чтобы коррупции был положен конец. И это не о личностях. Это не о Серже Саргсяне или других людях. Система должна поменяться. Граждане этого заслуживают. Но допустит ли это Россия? Мое мнение: Кремль не допустит, чтобы Армения стала демократией, потому что это угроза интересам Кремля".



По его словам, сфера привилегированных интересов, о которых Дмитрий Медведев говорил после войны в Грузии, включает и коррупционные связи между российскими олигархами и бизнес элитами в этом регионе.



"Если они будут разрушены, потому что будет больше прозрачности, больше демократии, то Кремль проиграет. Им это не нравится. Я скептически отношусь к тому, что Кремль позволит этой революции продолжиться, но, безусловно, желаю Армении большого успеха. Особенно в попытке создать больше прозрачности и бороться с коррупцией", - отметил Карпентер.



Он подчеркнул, что не считает смену курса Армении невозможным, но считает это "очень сложным" отметив, что при таком раскладе будет огромное давление со стороны Москвы.



"Я не говорю, что нельзя, но это будет очень сложно. И будет много давления извне. Оно не будет заметным на уровне «Пашинян встретился с Путиным». Давление будет за кулисами нашептываться из-за спины. Не заходите слишком далеко, не забывайте об интересах России в Армении и так далее. Я думаю, что им будет очень сложно добиться успеха, но я не думаю, что это невозможно. Я думаю, что они могут добиться прогресса и желаю им этого", - заявил Карпентер.







Директор Центра Байдена, бывший второй заместитель Министра Обороны США Майкл Карпентер считает, что Кремль не допустит, чтобы Армения стала демократией, потому что это угроза интересам Кремля. Об этом он заявил в интервью для проекта тбилисской телекомпании «STV» на русском языке «Пограничная ZONA» На вопрос ведущего "Вы верите теоретически, что Армения смогла бы изменить курс и стать, скажем так, демократической страной без огромного влияния России, учитывая российские базы и этот конфликт с Азербайджаном?", Карпентер ответил:"Я думаю, что это крайне сложно. Я надеюсь на это. Я думаю, что больше всего граждане Армении хотят подотчетности и чтобы коррупции был положен конец. И это не о личностях. Это не о Серже Саргсяне или других людях. Система должна поменяться. Граждане этого заслуживают. Но допустит ли это Россия? Мое мнение: Кремль не допустит, чтобы Армения стала демократией, потому что это угроза интересам Кремля".По его словам, сфера привилегированных интересов, о которых Дмитрий Медведев говорил после войны в Грузии, включает и коррупционные связи между российскими олигархами и бизнес элитами в этом регионе."Если они будут разрушены, потому что будет больше прозрачности, больше демократии, то Кремль проиграет. Им это не нравится. Я скептически отношусь к тому, что Кремль позволит этой революции продолжиться, но, безусловно, желаю Армении большого успеха. Особенно в попытке создать больше прозрачности и бороться с коррупцией", - отметил Карпентер.Он подчеркнул, что не считает смену курса Армении невозможным, но считает это "очень сложным" отметив, что при таком раскладе будет огромное давление со стороны Москвы."Я не говорю, что нельзя, но это будет очень сложно. И будет много давления извне. Оно не будет заметным на уровне «Пашинян встретился с Путиным». Давление будет за кулисами нашептываться из-за спины. Не заходите слишком далеко, не забывайте об интересах России в Армении и так далее. Я думаю, что им будет очень сложно добиться успеха, но я не думаю, что это невозможно. Я думаю, что они могут добиться прогресса и желаю им этого", - заявил Карпентер.











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