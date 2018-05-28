Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО: Россия вмешивалась в выборы и референдумы в ряде стран-членов Альянса


28.05.2018   11:09
В течение 2016-2017 годов Россия вмешивалась в выборы и референдумы в ряде стран-членов НАТО, используя одну типичную схему.

Об этом говорится в генеральном докладе Комитета по вопросам науки и технологий "Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО", аннотацию которого обнародовала нардеп от БПП, председатель делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Автор доклада - представитель США Сьюзан Дэвис - приводит примеры вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 г., референдум о Brexit в Великобритании в 2016 г. и всеобщие выборы в 2017г., президентские выборы во Франции 2017 года, парламентские выборы в Германии 2017 г., в события в Испании во время конституционного кризиса, вызванного процессами в Каталонии 2017 года.

При этом, как отмечает автор, используется одна типичная схема - несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур, взлом личной и профессиональной почты, похищение персональных данных, системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражирование "ботами", "троллями" и другими средствами.

Также практикуется передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование ложной и лживой информации органами, контролируемые российским правительством.

"Как результат - создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий", - говорится в докладе.

Автор предлагает реагировать на подобные действия в области избирательной инфраструктуры, информационных систем и в сфере СМИ.

В частности, предлагается вводить предвыборные тестирования, сертификацию систем для голосования и отказаться от машин электронного голосования. Также предлагается выработать четкие процедуры оперативного реагирования на случаи вмешательства и усилить ответственность СМИ и технологий, вводя дополнительные меры, чтобы противодействовать злоумышленникам в злоупотреблении их сайтами.

На органы власти предлагается возложить обязанность информировать общественности о рисках вмешательства и устранять предпосылки для внешней подрывной деятельности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В минувшем году туризм принес нашей экономике более чем 2,7 млрд долларов - Кумсишвили
Новый брэнд Сараджишвили «Independence», и 1918 бутылок в ознаменование 100-летия независимости
Законодательство о свободных индустриальных зонах нуждается в пересмотре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка
Эстонские парламентарии посетят абхазскую линию российской оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян: Мы победили, потому что осознали – наше предназначение не погибать
Глава МИД Армении: Визит французского министра символичен
Саркисян: Сегодня мы обязаны осознать значимость армянской государственности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна