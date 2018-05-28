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Директор Центра Байдена исключает смену курса Армении при новом премьере


28.05.2018   11:10
США могут предложить посредничество в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе вовлеченным в него сторонам, однако «это должно быть тем, чего хотят обе стороны». Об этом в интервью для проекта тбилисской телекомпании «STV» на русском языке «Пограничная ZONA» заявил Директор Центра Байдена, бывший второй заместитель Министра Обороны США Майкл Карпентер.

Напомнив о том, что он был советником в минской группе и был напрямую вовлечен в переговоры по Нагорному Карабаху, Карпентер отметил, что проблемой Нагорного Карабаха всегда было то, что обе стороны по определенным причинам довольны статусом-кво.

"Довольны - неверное слово, но им крайне сложно сделать шаг от этого статуса-кво. Мы застряли", - отметил Карпентер и добавил, что в рамках общего сотрудничества США могут предложить Армении "разные вещи".

"Когда я служил в Пентагоне, мы работали тесно с миротворческими силами Армении: тренировали их, предоставляли разные возможности. Кроме того, их министр обороны сказал, что разные тренинги и советы в военной сфере, которые мы предоставляли, были лучшими, что они когда-либо получали. Конечно, они получают очень много оружия от России, но касаемо обучения наш вклад был крайне ценным".

Майкл Карпентер не согласился с мнением, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян может сменить курс на Запад и сделать что-то по Карабаху, что глобально поменяло бы ситуацию.

"Если бы обе стороны хотели участвовать и хотели найти решение, они бы смогли его найти. Обе стороны любят обвинять сопредседателей минской группы, но это полностью их собственная ответственность найти решение конфликта", - отметил Карпентер.

На уточняющий вопрос ведущего о том, что "разрешение карабахского конфликта — это ответственность Армении и Азербайджана?", Майкл Карпентер ответил:

"Это в первую очередь их ответственность, но если Россия против разрешения конфликта, то его не будет".

По его словам, России до сих пор не приходилось быть активно против, потому что у обеих сторон большие сложности в нахождении общих линий.

"Если стороны когда-нибудь придут к тому, что у них будет общее решение, будет очень интересно посмотреть, как отреагирует Кремль. Я не уверен", - заявил директор Центра Байдена Майкл Карпентер в интервью STV.








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