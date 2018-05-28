В Польше выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии

28.05.2018 11:57 Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии, заявил маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО.



"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО", — сказал Кухчиньский.



"Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины. Оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности", — добавил он.















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