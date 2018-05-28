|
В Польше выступили за принятие в НАТО Украины и Грузии
28.05.2018 11:57
Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии, заявил маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО.
"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО", — сказал Кухчиньский.
"Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины. Оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности", — добавил он.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна