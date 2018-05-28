Саакашвили утверждает, что грузинский депутат отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией

28.05.2018 12:44 Скандальное заявление против депутата "Грузинской мечты", Шоты Шалелашвили - бывший президент Грузии в прямом включении в передаче "Акценты недели" говорил о международной схеме махинаций, в которой обвинил как раз таки члена парламентского большинства.



Михеил Саакашвили вспоминает о хакерских атаках на территории США, считающихся самым крупным фактом по своему масштабу в истории FBI.



По информации экс-президента Грузии, в кибер грабеже участвовал сын Шоты Шалелашвили, который крал деньги с помощью российских хакеров.



Разговор идет примерно о двух миллиардах долларах США, которые позже поступали в Грузию, и их отмывали через Фонд соинвестирования Иванишвили.



По словам Михеила Саакашвили, Шалелашвили получил гарантию неприкосновенности посредством депутатского мандата.



"Шалелашвили - семья международных аферистов, поскольку его сын осужден, был пойман в Соединенных Штатах Америки за массовую кражу денег, и в этом деле участвовали российские спецслужбы. Украдено 2 миллиарда долларов, и американцы обнаружили это. В этом участвовали российские спецслужбы. Хакерская схема российских спецслужб очень хорошо разработана. После этого привозят Шалелашвили (отца) в Грузию, дают мандат депутата, а за какие заслуги никому не известно. Он официально фиксирует, что у него есть миллиард долларов. Строит завод биткойнов, и этот завод быткойнов практически бесплатно получает принадлежащую вам электроэнергию. Завод практически бесплатно потребляет почти столько же электричества, сколько потребляет большинство населения Тбилиси, и в этой ситуации этот человек отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией, и в чем, в каких проектах он их отмывает? В Фонде соинвестиции, являющемся фондом Иванишвили.



Иванишвили делает то, что делал всю свою жизнь. Он сначала отмывал деньги Квантришвили, и тогда убили много людей. Потом отмывал деньги генерала Лебедя, мафии, связанной с производством алюминия. Он, и несколько российских банка развалили в 1998 году российскую экономику, это известный Межбанк. Именно такую банковскую мафию он создал сейчас уже в Грузии на базе "Карту банк" вместе с Ираклием Рухадзе, Мамукой Хазарадзе, и Ираклием Гилаури. Точно так же, как и в свое время отмывал деньги от торговли оружием, отмывает деньги международных хакеров, и в чем их отмывает? В биткойнах"- заявил Михеил Саакашвили.

















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