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Катастрофа MH17: ЕС вновь призвал РФ признать ответственность


28.05.2018   13:49
Европейский Союз вновь призывает Россию взять на себя ответственность и присоединиться к установлению виновных в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом в понедельник, 28 мая, перед началом заседания министров иностранных дел ЕС заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

"Для нас очень важным моментом является результат расследования. Вы знаете, что Европейский Союз всегда полностью поддерживал следствие", - отметила дипломат.

"Все 28 государств-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого расследования и всех усилий, чтобы выявить виновных. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям в установлении виновных", - отметила Могерини.

Как сообщалось, Европейский Союз полностью поддерживает работу Совместной следственной группы, которая занимается расследованием катастрофы малайзийского "Боинга" рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" с 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.






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