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В какому случае будет разрешено двойное гражданство - законодательные поправки уже подготовлены


28.05.2018   13:58
Инициирование законопроекта «о гражданстве» будет осуществлено на сегодняшнем заседании бюро парламента, которое будет определять вопрос о присвоении грузинского гражданства лицу в порядке исключения.

Законопроект инициирован комитетом по юридическим вопросам. Поправки, внесенные в Конституцию Грузии, обуславливают право на получение двойного гражданства.

Согласно проекту, в случае получения гражданства другой страны, гражданин Грузии сохраняет гражданство Грузии, если он / она получит согласие на сохранение грузинского гражданства от грузинского государства. Со своей стороны, во время сохранения гражданства, лицо должно удовлетворять следующим условиям: член семьи гражданина Грузии должен быть гражданином той страны, гражданство какой страны он собирается получить, а также гражданин Грузии должен легально проживать или работать не менее пяти лет в стране, чье гражданство собирается получить.

Согласно законопроекту, важным новшеством является временное право. В частности, согласно поправкам, бывший гражданин Грузии, потерявший гражданство Грузии из-за приобретения гражданства другой страны, имеет право обратиться в агентство за восстановлением грузинского гражданства в течение одного года с момента вступления в силу этого закона.

В дополнение к вышесказанному, согласно изменениям, для предоставления гражданства меняются цензы проживания в Грузии. В частности, предоставление гражданства обычным способом увеличит пятилетний ценз проживания в стране до десятилетнего срока; при упрощенном предоставлении гражданства Грузии, двухлетний ценз проживания вырастет до пяти лет.






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