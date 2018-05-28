В Армении отмечают столетие Первой Республики

28.05.2018 14:04 Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают столетие Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.



Традиционно праздничные мероприятия прошли в мемориальном комплексе в Сардарапате.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял военный парад, посвященный 100-летию Первой Республики. В торжественном мероприятии приняли участие президенты Армении и Карабаха, Армен Саркисян и Бако Саакян, а также Католикос Всех Армян Гарегин II.



«Ровно 100 лет назад в этот день произошло беспрецедентное событие. Впервые в истории армянского народа было создано государство, в котором власть принадлежала народу и гражданам. Поэтому оно получило название Республика Армения. Впервые в истории армянин был не подданным, а гражданином», - в своей речи на мероприятии сказал Никол Пашинян.



Как подчеркнул глава армянского правительства, с точки зрения прагматизма у армянского народа не было шанса победить. «Но мы победили, потому что поняли, что в наших венах течет кровь Месропа Маштоца, царя Арташеса, Вардана Мамиконяна. Армянский народ победил, потому что впервые за 400 лет своей истории понадеялся на себя, потому что понял, что национальное государство является единственным гарантом безопасности», - заявил Пашинян.



Премьер-министр Армении отметил вклад армянских военачальников и отцов-основателей Первой Республики в майские победы.



«Армянский народ победил, потому что у него был такой преданный лидер как Арам Манукян, который готов был терпеть лишения и погибнуть ради народа. Армянский народ победил, потому что у него были такие военачальники, как Томас Назарбекян, Дро, Мовсес Силикян и другие. Победил, потому что решил победить. Армянский народ всегда побеждал, когда верил в победу и себя. Это формула победы нашего народа», - сказал Пашинян, призвал помнить о том, что «победа возможна только при условии любви к Родине, бережного к ней отношения, уважения и терпения по отношению друг к другу».



Пашинян подчеркнул, что несмотря на то, что Первая Республика просуществовала недолго, она заложила основы для государственности Армении.



В своей речи Пашинян, который пришел к власти в Армении на волне протестного движения, также отметил, что «сейчас после победы «бархатной» революции, которая тоже казалась невозможной, народ Армении переживает самую славную страницу гражданской истории, когда в стране бесповоротно установлена власть народа и более никогда никто не осмелится навязать волю народу, унизить избирательными взятками, административным принуждением, остановить полет нации».



«Любая попытка остановить возрождение, задушить оптимизм и надежду народа в коррупции и попустительстве удостоится разгрома. Армения должна существовать всегда, а флаг ее всегда развеваться, символизируя дух и государственность. Молодое поколение как наследники героев принимают историческую миссию. Да здравствует май, месяц славных побед армянского народа! Да здравствует свобода! Да здравствует Республика Арцах (Карабах – ред.)! Да здравствует Республика Армении! Да здравствуем мы и наши детям, что живем и будем продолжать жить в свободной и счастливой Армении!» - заключил Никол Пашинян.



Празднования 100-летия Первой Республики продолжатся сегодня вечером на Площади Республики в Ереване, где состоится праздничный концерт, а затем будет дан праздничный салют.















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