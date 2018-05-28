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Азербайджан сегодня отмечает 100-летний юбилей со дня основания Демократической республики
28.05.2018 14:05
Азербайджан сегодня отмечает 100-летний юбилей со дня основания Демократической республики.
После того, как в результате революции 1917 года российская империя распалась, 28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика.
Однако, вскоре после основания Демократической республики, весной 1920 года в Азербайджане была установлена советская власть.
Ильхам Алиев сегодня возложил венки к мемориалу Азербайджанской Демократической Республики. Позднее, президент проведет официальный приемы в связи с празднованием юбилея.
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