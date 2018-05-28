Азербайджан сегодня отмечает 100-летний юбилей со дня основания Демократической республики

28.05.2018 14:05 Азербайджан сегодня отмечает 100-летний юбилей со дня основания Демократической республики.



После того, как в результате революции 1917 года российская империя распалась, 28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика.



Однако, вскоре после основания Демократической республики, весной 1920 года в Азербайджане была установлена советская власть.



Ильхам Алиев сегодня возложил венки к мемориалу Азербайджанской Демократической Республики. Позднее, президент проведет официальный приемы в связи с празднованием юбилея.















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