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Азербайджан сегодня отмечает 100-летний юбилей со дня основания Демократической республики


28.05.2018   14:05
Азербайджан сегодня отмечает 100-летний юбилей со дня основания Демократической республики.

После того, как в результате революции 1917 года российская империя распалась, 28 мая 1918 года была создана Азербайджанская Демократическая Республика.

Однако, вскоре после основания Демократической республики, весной 1920 года в Азербайджане была установлена советская власть.

Ильхам Алиев сегодня возложил венки к мемориалу Азербайджанской Демократической Республики. Позднее, президент проведет официальный приемы в связи с празднованием юбилея.






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