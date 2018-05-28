Грузия имеет все, что нужно для членства в НАТО - Столтенберг

28.05.2018 16:49 Грузия имеет все, что нужно для членства в НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.



«У Грузии есть уже все, что нужно, чтобы стать членом НАТО», - отметил генсек НАТО.



По его же словам, он убежден, что члены НАТО признают действия Грузии на пути вступления в НАТО.

«Мы еще не уточнили все элементы саммита НАТО, однако, я убежден, что члены НАТО признают предпринятые Грузией шаги на пути к членству в НАТО, участие Грузии в миссии в Афганистане», - отметил Йенс Столтенберг.















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