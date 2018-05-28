Союзники НАТО оценят прогресс Грузии на саммите в Брюсселе - Столтенберг

28.05.2018 17:52 «Североатлантический альянс обязательно оценит прогресс Грузии на саммите НАТО в Брюсселе», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Варшаве на Парламентской ассамблее отвечая на вопрос грузинского депутата Ираклия Берая.



Ираклий Берая спросил Столтенберга, чего может ожидать Грузия от саммита НАТО в Брюсселе.



«В первую очередь, мы продолжим практическую поддержку Грузии. У Грузии есть все возможности, стать членом альянса. У страны есть годичный план действий. Также функционирует комиссия НАТО — Грузия. Вместе с тем, хочу сказать, что план действий является составной частью процесса членства в Североатлантическом альянсе. Мы пока не решили вопросы конкретного формата саммита и элементы, однако я уверен, что союзники найдут пути, чтобы отметить и оценить прогресс Грузии и высказать благодарность за вклад страны, который Грузия осуществляет в миротворческих операциях альянса, особенно в Афганистане. Грузия является одним из крупнейших контрибуторов», — заявил генсек НАТО.















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