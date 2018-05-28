Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Союзники НАТО оценят прогресс Грузии на саммите в Брюсселе - Столтенберг


28.05.2018   17:52
«Североатлантический альянс обязательно оценит прогресс Грузии на саммите НАТО в Брюсселе», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Варшаве на Парламентской ассамблее отвечая на вопрос грузинского депутата Ираклия Берая.

Ираклий Берая спросил Столтенберга, чего может ожидать Грузия от саммита НАТО в Брюсселе.

«В первую очередь, мы продолжим практическую поддержку Грузии. У Грузии есть все возможности, стать членом альянса. У страны есть годичный план действий. Также функционирует комиссия НАТО — Грузия. Вместе с тем, хочу сказать, что план действий является составной частью процесса членства в Североатлантическом альянсе. Мы пока не решили вопросы конкретного формата саммита и элементы, однако я уверен, что союзники найдут пути, чтобы отметить и оценить прогресс Грузии и высказать благодарность за вклад страны, который Грузия осуществляет в миротворческих операциях альянса, особенно в Афганистане. Грузия является одним из крупнейших контрибуторов», — заявил генсек НАТО.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Глава НБГ предупредил покупателей криптовалют - «сюрпризы» ожидаемы
Из Еревана в Батуми запустят новый электропоезд
Винодельческая компания «Хареба» завоевала золото на Citadelles du Vin 2018
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян: Мы победили, потому что осознали – наше предназначение не погибать
Глава МИД Армении: Визит французского министра символичен
Саркисян: Сегодня мы обязаны осознать значимость армянской государственности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна