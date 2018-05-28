Несмотря на мнение России, её соседи могут делать то, что желают - Столтенберг

28.05.2018 17:55 Ни одна страна не имеет права наложить вето на вопрос о расширении НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса на Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве. По словам Йенса Столтенберга, соседи России имеют право определять свое будущее.



С таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса, отвечая на вопрос члена делегации Нидерландов. Голландский депутат задал вопрос в связи с заявлением бывшего генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера. Схеффер заявил, что обещание членства в НАТО для Грузии и Украины в 2008 году было ошибкой. Голландский депутат поинтересовался, что думает об этом Йенс Столтенберг.



«Идея, чтобы мы не поддерживали расширение альянса, потому что этого не хочет Россия. У нас могут быть разные взгляды на процесс расширения. Мы можем спорить о том, достигла или нет конкретная страна прогресса или соответствуют ли она стандартам, модернизировала ли она свои вооруженные силы, победила ли коррупцию и мы можем сказать, что страна не заслуживает членства в альянсе из-за своей неспособности соответствовать этим стандартам. Это справедливо, но сказать, что страна, которая отвечает всем требованиям членства, не может стать членом НАТО только потому, что это не нравится России, недопустимо. Я сам из маленькой страны, которая является соседом России и им не нравилось, когда мы вступали в НАТО.



Если бы Лондон или Париж спросил Москву, нравится ли вам, что Норвегия присоединяется к альянсу, то их ответом будет — нет. Поэтому Норвегия не должна была присоединиться к альянсу? Все нации имеют суверенное право решать свое будущее. Вся та идея, что у крупных стран есть право решать, что делать их соседям, вернет нас в прошлое. Это мир, которого мы не хотим. Соседи России имеют право делать все, что захотят, независимо от того, что Москва думает об этом », — сказал Йенс Столтенберг, добавив, что идея о том, что как — будто вход Польши и стран Балтии в НАТО был провокацией, на самом деле — новая провокация.



«Это было суверенное решение. Я также уважаю решение Швеции и Финляндии не вступать в альянс. Главное, что расширение НАТО является решением стран, которые желают вступить в альянс и его 29-ти союзников и ни одна страна никогда не будет иметь право вето в этом процессе », — заявил Столтенберг















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