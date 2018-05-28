Шота Шалелашвили достойный член парламента - Министр экономики

28.05.2018 18:39



По словам Дмитрия Кумсишвили, он не в курсе дела в связи с участием сына Шалелашвили в хакерских атаках.



"Не хочу комментировать абсурдные обвинения, тем более что я не в курсе дела в связи с этим. Но я думаю, что США не та страна, которая не может защитить свои интересы, и у нас достаточно хорошее стратегическое партнерство с США, чтобы защитить их интересы в нашей стране"- заявил Дмитрий Кумсишвили.



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В ответ на это министр Кумсишвили отметил, что Шота Шалелашвили является достойным членом парламента.



Сын члена правящей команды Шоты Шалелашвили, тот же Гарри Шалон считается главным организатором хакерских атак, в результате которых из американских банков украли банковские данные почти 100 миллионов потребителей, и присвоили миллиарды долларов.



FBI взяла Гарри Шалона, занимающегося онлайн-казино, состояние которого международные СМИ оценивают в 2 миллиарда долларов, после масштабной операции в 2015 году. Однако позже в результате процессуальной сделки он покинул тюрьму.



По версии следствия, отмывание украденных денег происходило именно посредством онлайн-казино и биткойнов.



По словам экс-президента Грузии, Михеила Саакашвили, Шота Шалелашвили отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией, посредством Фонда соинвестиции.





Не хочу комментировать абсурдные обвинения - заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в связи с событиями, развитыми в последнее время вокруг Шоты Шалелашвили.По словам Дмитрия Кумсишвили, он не в курсе дела в связи с участием сына Шалелашвили в хакерских атаках."Не хочу комментировать абсурдные обвинения, тем более что я не в курсе дела в связи с этим. Но я думаю, что США не та страна, которая не может защитить свои интересы, и у нас достаточно хорошее стратегическое партнерство с США, чтобы защитить их интересы в нашей стране"- заявил Дмитрий Кумсишвили.По словам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили , деньги, украденные международной мафией, Шота Шалелашвили отмывает в Грузии через Фонд соинвестиции.В ответ на это министр Кумсишвили отметил, что Шота Шалелашвили является достойным членом парламента.Сын члена правящей команды Шоты Шалелашвили, тот же Гарри Шалон считается главным организатором хакерских атак, в результате которых из американских банков украли банковские данные почти 100 миллионов потребителей, и присвоили миллиарды долларов.FBI взяла Гарри Шалона, занимающегося онлайн-казино, состояние которого международные СМИ оценивают в 2 миллиарда долларов, после масштабной операции в 2015 году. Однако позже в результате процессуальной сделки он покинул тюрьму.По версии следствия, отмывание украденных денег происходило именно посредством онлайн-казино и биткойнов.По словам экс-президента Грузии, Михеила Саакашвили, Шота Шалелашвили отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией, посредством Фонда соинвестиции.











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