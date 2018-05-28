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Шота Шалелашвили достойный член парламента - Министр экономики
28.05.2018 18:39
Не хочу комментировать абсурдные обвинения - заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в связи с событиями, развитыми в последнее время вокруг Шоты Шалелашвили.
По словам Дмитрия Кумсишвили, он не в курсе дела в связи с участием сына Шалелашвили в хакерских атаках.
"Не хочу комментировать абсурдные обвинения, тем более что я не в курсе дела в связи с этим. Но я думаю, что США не та страна, которая не может защитить свои интересы, и у нас достаточно хорошее стратегическое партнерство с США, чтобы защитить их интересы в нашей стране"- заявил Дмитрий Кумсишвили.
По словам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, деньги, украденные международной мафией, Шота Шалелашвили отмывает в Грузии через Фонд соинвестиции.
В ответ на это министр Кумсишвили отметил, что Шота Шалелашвили является достойным членом парламента.
Сын члена правящей команды Шоты Шалелашвили, тот же Гарри Шалон считается главным организатором хакерских атак, в результате которых из американских банков украли банковские данные почти 100 миллионов потребителей, и присвоили миллиарды долларов.
FBI взяла Гарри Шалона, занимающегося онлайн-казино, состояние которого международные СМИ оценивают в 2 миллиарда долларов, после масштабной операции в 2015 году. Однако позже в результате процессуальной сделки он покинул тюрьму.
По версии следствия, отмывание украденных денег происходило именно посредством онлайн-казино и биткойнов.
По словам экс-президента Грузии, Михеила Саакашвили, Шота Шалелашвили отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией, посредством Фонда соинвестиции.
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