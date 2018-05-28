Председатель ВС Грузии прокомментировала выдвинутые Михаилом Саакашвили обвинения в адрес грузинского депутата

28.05.2018 19:23



Нино Гвенетадзе отозвалась на информацию,



По заявлению Нино Гвенетадзе, она не владеет информацией о связи между украденными международной мафией деньгами и Фондом соинвестиции.



Напомним, в прямом включении в передаче "Акценты недели" Михеил Саакашвили говорил о международной схеме махинации, в которой обвинил именно члена парламентского большинства.



Михеил Саакашвили вспомнил хакерскую атаку на территории США, которая по своему масштабу считается самым крупным фактом в истории FBI.



По словам экс-президента Грузии, Михеила Саакашвили, Шота Шалелашвили отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией, посредством Фонда соинвестиции.



По информации американских СМИ, сын Шалелашвили был задержан по обвинению в участии в хакерской атаке. Он два года находился в заключении, но после сотрудничества с полицией был освобожден на основании условного приговора. По сообщению СМИ, осужденный передвигается со специальным браслетом, и его контролирует американская полиция.





Председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе отзывается на скандальную информацию, распространенную вокруг депутата "Грузинской мечты" Шоты Шалелашвили. По ее словам, расследование по делу хакерской атаки, связанной с сыном Шоты Шалелашвили, еще не закончилось в США, соответственно, говорить об его вине в утвердительной форме неправильно. По словам председателя Верховного суда, на данном этапе она не владеет информацией, имело ли это дело соприкосновение с Грузией.Нино Гвенетадзе отозвалась на информацию, распространенную экс-президентом Грузии , где Михеил Саакашвили отметил, что Шота Шалелашвили через Фонд соинвестиции отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией.По заявлению Нино Гвенетадзе, она не владеет информацией о связи между украденными международной мафией деньгами и Фондом соинвестиции.Напомним, в прямом включении в передаче "Акценты недели" Михеил Саакашвили говорил о международной схеме махинации, в которой обвинил именно члена парламентского большинства.Михеил Саакашвили вспомнил хакерскую атаку на территории США, которая по своему масштабу считается самым крупным фактом в истории FBI.По словам экс-президента Грузии, Михеила Саакашвили, Шота Шалелашвили отмывает в Грузии деньги, украденные международной мафией, посредством Фонда соинвестиции.По информации американских СМИ, сын Шалелашвили был задержан по обвинению в участии в хакерской атаке. Он два года находился в заключении, но после сотрудничества с полицией был освобожден на основании условного приговора. По сообщению СМИ, осужденный передвигается со специальным браслетом, и его контролирует американская полиция.











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