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Члены Парламентской ассамблеи НАТО поддержали интеграцию Грузии в альянс


28.05.2018   20:20
Члены Парламентской ассамблеи НАТО в итоговой декларации высказали поддержку Грузии в плане интеграции в Североатлантический альянс.

В документе, который депутаты приняли в конце весенней сессии в Варшаве, также зафиксирована поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии. Члены Парламентской ассамблеи НАТО осуждают оккупацию Россией грузинских территорий.

«Мы призываем членов НАТО подчеркнуто отметить перспективу членства стран — аспирантов. В то же время, соблюсти критерии членства. Продолжить сильную политическую и практическую поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО; развивать и продвигать политический аспект процесса членства Грузии в НАТО; в очередной раз осудить незаконную аннексию Крыма Россией, дестабилизацию Восточной Украины. А также, оккупация территорий Грузии и Украины. Союзники должны подтвердить безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины », — говорится в документе, принятом Парламентской ассамблеей НАТО.

В документе Парламентская ассамблея НАТО требует продолжения политики сдерживания России и сохранения диалога с Москвой.






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