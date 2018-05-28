Президента лишают исключительного права присваивать гражданство Грузии

28.05.2018 20:45 У президента уже не будет права присваивать гражданство в порядке исключения. Тем временем полномочие комиссии, рассматривающей вопросы, связанные с гражданством Грузии, расширяется. В связи с этим в закон "О гражданстве" входят изменения.



Законопроект, подготовленный юридическим комитетом парламента, и предусматривающий приведение существующего закона в соответствие с принципами новой редакции конституции, был сегодня зарегистрирован на заседании бюро парламента.



По поправкам, запланированным в законе "О гражданстве", у президента уже не будет компетенции регулировать ряд тем, связанных с рассмотрением вопроса гражданства. По одному из поправок, в случае, предусмотренном в порядке исключения, лицо не будет представлять президенту заявление о присваивании гражданства Грузии. Заявление будет представлено агентству, дипломатическому представительству, или консульскому учреждению заграницей.



Кроме того, правило присваивания гражданства, прекращения, потери гражданства, а также правило присвоения почетного гражданина Грузии, вместо приказа президента, будет определяться постановлением комиссии по вопросам гражданства.



По поправкам также предусмотрено, что правило комплектации комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с гражданством, изменится. В то же время, порядок деятельности комиссии будет определяться положением, утвержденным самой же комиссией.



Согласно изменениям, комиссия состоит из шести членов, которых назначает председатель Агентства развития государственных сервисов. С учетом проекта, два члена комиссии, в том числе председатель комиссии, будет назначен из сотрудников агентства, два члена - от службы государственной безопасности, и два члена - от Службы администрации президента, по представлению этих ведомств.



Представитель Совета национальной безопасности не будет членом комиссии.

















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