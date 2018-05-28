Таможенные службы Молдовы, Украины и Грузии усилят сотрудничество

28.05.2018 21:45 Сотрудничество таможенных органов Республики Молдова, Украины и Грузии расширяется и в сторону сферы обучения, стажировок и обмена опытом.



В связи с этим, в рамках трехсторонней встречи глав таможенных органов трех государств, которая состоялась 25-26 мая в украинском городе Ирпень, был подписан Меморандум, сообщает tvrmoldova.md.



Документ устанавливает условия взаимодействия между субъектами, ответственными за подготовку специалистов в этой области. В соответствии с соглашениями, стороны организуют учебные программы, стажировку для курсантов, в том числе в онлайн-режиме, обмен опытом, а также инструкторами в соответствующих областях и т. д.



Согласно статистическим данным, за первые четыре месяца этого года импорт из Украины составил 254 миллиона долларов. Рост достиг 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт в эту страну увеличился в 2,5 раза, до 65,9 миллионов долларов США.



Также за тот же период объем импортируемых из Грузии товаров удвоился, достигнув 1,5 миллионов долларов США. В то же время экспорт в Грузию увеличился на 34%, достигнув 7,5 миллионов долларов США.















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