|
|
Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанцев со 100-летним юбилеем основания Первой Демократической республики
28.05.2018 21:58
«Для меня большая честь лично поздравить вас, господин посол и друзей азербайджанского народа с этим очень важным национальным праздником — Днем республики. В этом году дата имеет особое значение. Наши страны в этом году отмечают столетний юбилей создания Первой Демократической республики. Символично, что мы находимся сейчас в исторических стенах, где столетие назад, наши народы выбрали путь прогресса и процветания.
Ровно 100 лет тому назад, 28 мая 1918 года, Национальный совет Азербайджана объявил здесь независимость Первой Демократической республики Азербайджана.
Двумя днями ранее Национальный совет Грузии единогласно принял Закон о независимости и объявил о создании Первой Демократической республики» с этими словами обратился к гостям премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на мероприятии посвященном празднованию 100-летнего юбилея Демократической республики Азербайджан.
Глава правительства отметил, что, к сожалению, независимость Грузии и Азербайджана в начале 20-го века была недолгой, однако этот период оставил неизгладимый след в истории государственности обеих стран.
«26 мая, два дня назад, мы отметили праздник нашей республики с председателем Милли Меджлис Азербайджана, господином Октаем Асадовым. К сожалению, тогда, в начале 20-го века независимость наших стран была недолгой.
Республика Азербайджан в общей сложности просуществовала 23 месяца, грузинская, почти 3 года, но они оставили неизгладимый след в истории нашей государственности.
За эти 100 лет наши страны преодолели множество препятствий и проблем. Дружба и добрососедство наших народов насчитывают много веков. Сегодня, при наших совместных усилиях, мы строим лучший регион, где будет больше мира, стабильности и благополучия для всех.
Мирный и стабильный регион сегодня является главной заботой всех нас», — отметил глава грузинского правительства в своем выступлении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна