Премьер-министр Грузии поздравил азербайджанцев со 100-летним юбилеем основания Первой Демократической республики

28.05.2018 21:58 «Для меня большая честь лично поздравить вас, господин посол и друзей азербайджанского народа с этим очень важным национальным праздником — Днем республики. В этом году дата имеет особое значение. Наши страны в этом году отмечают столетний юбилей создания Первой Демократической республики. Символично, что мы находимся сейчас в исторических стенах, где столетие назад, наши народы выбрали путь прогресса и процветания.



Ровно 100 лет тому назад, 28 мая 1918 года, Национальный совет Азербайджана объявил здесь независимость Первой Демократической республики Азербайджана.



Двумя днями ранее Национальный совет Грузии единогласно принял Закон о независимости и объявил о создании Первой Демократической республики» с этими словами обратился к гостям премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на мероприятии посвященном празднованию 100-летнего юбилея Демократической республики Азербайджан.



Глава правительства отметил, что, к сожалению, независимость Грузии и Азербайджана в начале 20-го века была недолгой, однако этот период оставил неизгладимый след в истории государственности обеих стран.



«26 мая, два дня назад, мы отметили праздник нашей республики с председателем Милли Меджлис Азербайджана, господином Октаем Асадовым. К сожалению, тогда, в начале 20-го века независимость наших стран была недолгой.



Республика Азербайджан в общей сложности просуществовала 23 месяца, грузинская, почти 3 года, но они оставили неизгладимый след в истории нашей государственности.



За эти 100 лет наши страны преодолели множество препятствий и проблем. Дружба и добрососедство наших народов насчитывают много веков. Сегодня, при наших совместных усилиях, мы строим лучший регион, где будет больше мира, стабильности и благополучия для всех.



Мирный и стабильный регион сегодня является главной заботой всех нас», — отметил глава грузинского правительства в своем выступлении.















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