6 миллионов Шалелашвили в банке Иванишвили - часы и драгоценностей на 1,48 миллионов - российский банк, и гражданство России

29.05.2018 12:02 Член парламентской фракции "Грузинская мечта" Шота Шалелашвили на парламентских выборах 2016 года шел 29-ым номером избирательного списка "Грузинской мечты". Депутат попал в новый скандал. Экс-президент Грузии обвинил его в участии в международной схеме махинаций, и отмывании денег. Михеил Саакашвили сделал скандальные заявления в прямом включении передачи "Акценты недели".



Первый раз депутат парламентской фракции "Грузинская мечта" Шота Шалелашвили попал в центр внимания общественности из-за критики министра юстиции Теи Цулукиани. Он критиковал Тею Цулуиани из-за ее выступления в адрес народного защитника, и заявил, что министр сделала негосударственное заявление. Позже, когда депутат обратился к премьер-министру с открытым письмом, и призвал его признать Иерусалим столицей Израиля, это вызвало раздражение Георгия Квирикашвили. После этих заявлений представителя большинства вызвали в СГБ, но тогда он говорил, что этот вызов никак не был связан с его нашумевшими заявлениями.



Что касается состояния депутата. Шалелашвили один из богатейших депутатов парламента Грузии. Согласно имущественной декларации, у него есть сбережение в "Карту банке", и на его депозите лежат 6 миллионов долларов. А также к началу текущего года на текущих и карточных счетах "Карту" числились 673 000 долларов. Законодатель доверил 259 000 долларов BANK LEUMI ISRAEL.



В 2017 году Шота Шалелашвили прибавил к своему имуществу только новый автомобиль- Mercedes-Maybach S 560,что ему обошлось в 153 000 евро. В его автопарке еще не одна автомашина: MERCEDES S-500, NISSAN TEANA, MERCEDES GL-450, AUDI S8, FORD EXPLORER, в портфель недвижимости входит квартира, купленная в Израиле за 18 миллионов шекелей, а также участок земли в Израиле, купленный за 3,6 миллионов долларов. Квартиры в Израиле, Москве, и Тбилиси. Супруга Шалелашвили в 2016 году получила крупный подарок в виде недвижимости. Ей в Кобулети, по проспекту Агмашенебели, подарили 7 земельных участков площадью 3,2 гектара. В его активах 4 живописных полотна, купленных за 3 миллиона долларов. 3 наручные часы, купленные за 270 000 евро, драгоценности, суммарная цена которых составляет 1,48 миллионов евро, 150 000 долларов, и 250 000 фунтов стерлингов.



Член парламента Грузии является гражданином трех стран - Грузии, Израиля, и России.

















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