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Замглавы МВД представит юридическому комитету пакет изменений касающийся ужесточения контроля за оружием


29.05.2018   12:09
Заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили на сегодняшнем заседании парламентского комитета по юридическим вопросам представит запланированные поправки к «Уголовному кодексу Грузии».

Согласно проекту, ужесточаются меры ответственности предусмотренные за приобретение, хранение и продажу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Цель законопроекта — ужесточить ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Грузии за нарушение регулирования огнестрельного оружия.






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