Замглавы МВД представит юридическому комитету пакет изменений касающийся ужесточения контроля за оружием

29.05.2018 12:09 Заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили на сегодняшнем заседании парламентского комитета по юридическим вопросам представит запланированные поправки к «Уголовному кодексу Грузии».



Согласно проекту, ужесточаются меры ответственности предусмотренные за приобретение, хранение и продажу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.



Цель законопроекта — ужесточить ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Грузии за нарушение регулирования огнестрельного оружия.















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