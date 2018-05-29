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Замглавы МВД представит юридическому комитету пакет изменений касающийся ужесточения контроля за оружием
29.05.2018 12:09
Заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили на сегодняшнем заседании парламентского комитета по юридическим вопросам представит запланированные поправки к «Уголовному кодексу Грузии».
Согласно проекту, ужесточаются меры ответственности предусмотренные за приобретение, хранение и продажу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Цель законопроекта — ужесточить ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Грузии за нарушение регулирования огнестрельного оружия.
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