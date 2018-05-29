ПА НАТО до ноября возглавит Литва

29.05.2018 13:03 Президент ПА НАТО Паоло Алли оставил свою должность и исполняющим обязанности президента этого института будет представительница Литвы Раса Юкнавичене. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины при Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в Facebook.



"Президент ПА НАТО Паоло Алли оставил свою должность. Именно во время его председательства в Ассамблее Украина получила право принимать весеннюю сессию 2020 в Киеве", - написала она



Фриз отметила, что и.о. президента будет представительница Литвы Раса Юкнавичене, которая до этого занимала должность вице-президента ПА НАТО.



"Исполняющим обязанности президента будет искренний друг Украины Раса Юкнавичене", - подчеркнула руководитель делегации Украины при ПА НАТО.



Фриз поблагодарила бывшего президента за поддержку и веру в Украину.





Представитель Италии Паоло Алли был избран президентом на 62-й сессии ПА НАТО в ноябре 2016 года. Тогда же была избрана вице-президентом Раса Юкнявичене.



Новые выборы руководства ПА НАТО пройдут в ноябре 2018 года.















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