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ПА НАТО до ноября возглавит Литва


29.05.2018   13:03
Президент ПА НАТО Паоло Алли оставил свою должность и исполняющим обязанности президента этого института будет представительница Литвы Раса Юкнавичене. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины при Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в Facebook.

"Президент ПА НАТО Паоло Алли оставил свою должность. Именно во время его председательства в Ассамблее Украина получила право принимать весеннюю сессию 2020 в Киеве", - написала она

Фриз отметила, что и.о. президента будет представительница Литвы Раса Юкнавичене, которая до этого занимала должность вице-президента ПА НАТО.

"Исполняющим обязанности президента будет искренний друг Украины Раса Юкнавичене", - подчеркнула руководитель делегации Украины при ПА НАТО.

Фриз поблагодарила бывшего президента за поддержку и веру в Украину.


Представитель Италии Паоло Алли был избран президентом на 62-й сессии ПА НАТО в ноябре 2016 года. Тогда же была избрана вице-президентом Раса Юкнявичене.

Новые выборы руководства ПА НАТО пройдут в ноябре 2018 года.






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