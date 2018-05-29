|
|
ПА НАТО до ноября возглавит Литва
29.05.2018 13:03
Президент ПА НАТО Паоло Алли оставил свою должность и исполняющим обязанности президента этого института будет представительница Литвы Раса Юкнавичене. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины при Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз в Facebook.
"Президент ПА НАТО Паоло Алли оставил свою должность. Именно во время его председательства в Ассамблее Украина получила право принимать весеннюю сессию 2020 в Киеве", - написала она
Фриз отметила, что и.о. президента будет представительница Литвы Раса Юкнавичене, которая до этого занимала должность вице-президента ПА НАТО.
"Исполняющим обязанности президента будет искренний друг Украины Раса Юкнавичене", - подчеркнула руководитель делегации Украины при ПА НАТО.
Фриз поблагодарила бывшего президента за поддержку и веру в Украину.
Представитель Италии Паоло Алли был избран президентом на 62-й сессии ПА НАТО в ноябре 2016 года. Тогда же была избрана вице-президентом Раса Юкнявичене.
Новые выборы руководства ПА НАТО пройдут в ноябре 2018 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна