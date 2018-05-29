Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона должно быть осуждено международным содружеством - МИД Грузии

29.05.2018 15:39 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе откликнулся в «Твиттере» на «признание» Сирией Абхазии и т.н т.н. Южной Осетии (б. АО т.н. Южная Осетия, Грузия).



«Признавая независимость двух исторических регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, в результате манипуляций с Россией, режим Асада совершил еще одно грубое нарушение норм международного права. Международное содружество должно осудить этот факт », — пишет Михеаил Джанелидзе.



Сегодня сирийское министерство иностранных дел заявило о «признании» оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии» .



«При двустороннем признании на фоне террористической агрессии против Сирии, Сирийская Арабская Республика и республики Абхазии и «т.н. Южной Осетии» договорились о о взаимном признании и установлении отношений между Сирией и Абхазией и Сирией и Южной Осетией. Дипломатические отношения устанавливаются на уровне посольств », — говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

