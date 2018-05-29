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Грузия ужесточает санкции за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия


29.05.2018   15:56
За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия будут ужесточены санкции. Соответствующие изменения войдут в 236-ю статью Уголовного кодекса Грузии, которые МВД сегодня представит в юридический комитет парламента.

«Ужесточаются санкции за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Ношение является нарушением тяжелой категории, которое будет строго караться лишением свободы, в отличие от существовавшей до этого редакции закона, приобретение огнестрельного оружия станет нарушением тяжелой категории, которое будет достаточно строго наказуемо — лишением свободы», — заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.

По её словам, незаконное приобретение — хранение огнестрельного оружия будет караться законом от 3-х до 6-ти лет лишения свободы, а ношение — от 4-х до 7 -ми лет.

По утверждению Натии Мезвришвили, необходимость разработки изменений была вызвана из — за участившихся преступлений.






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