Грузия ужесточает санкции за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия

29.05.2018 15:56 За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия будут ужесточены санкции. Соответствующие изменения войдут в 236-ю статью Уголовного кодекса Грузии, которые МВД сегодня представит в юридический комитет парламента.



«Ужесточаются санкции за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Ношение является нарушением тяжелой категории, которое будет строго караться лишением свободы, в отличие от существовавшей до этого редакции закона, приобретение огнестрельного оружия станет нарушением тяжелой категории, которое будет достаточно строго наказуемо — лишением свободы», — заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.



По её словам, незаконное приобретение — хранение огнестрельного оружия будет караться законом от 3-х до 6-ти лет лишения свободы, а ношение — от 4-х до 7 -ми лет.



По утверждению Натии Мезвришвили, необходимость разработки изменений была вызвана из — за участившихся преступлений.















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