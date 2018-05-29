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Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит завтра Грузию
29.05.2018 17:51
30-31 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян с официальным визитом посетит Грузию.
Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, 30 мая в 11:00 состоится официальная церемония встречи в администрации правительства Грузии. Премьер-министра Армении примет глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.
После встречи премьер-министров с глазу на глаз, состоятся переговоры в расширенном формате с участием членов правительства обеих стран.
В 12:30, премьер-министры Грузии и Армении выступят с заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита премьер-министр Армении встретится с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
В 19:15 премьер-министр Грузии и Армении в тбилисском Сакребуло посетят прием посвященный 100-летней годовщине объявления независимости Армении.
После этого Георгий Квирикашвили пригласит Никола Пашиняна с сопровождающими его членами делегации на официальный ужин.
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