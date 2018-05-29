Талаквадзе: Режим признал режим, и оба режима рады

29.05.2018 17:52



«Это решение Башара аль-Асада не имеет и не может иметь легитимации и поддержки сирийского народа, поскольку Асад давно не слышит голоса сирийских мужчин, женщин и детей. Также де-факто абхазский режим не понимает проживающее в Абхазии общество, которому требуется не иллюзия признания и бряцанье оружием, а экономическое развитие, социальные программы, новая инфраструктура и постоянная связь с развитым миром. У международного сообщества имеется четкая позиция в отношении режима Асада, поэтому это решение не представляет никакой угрозы международному процессу непризнания», - сказал Арчил Талаквадзе.



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Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. т.н. Южная Осетия). В ответ Грузия запустила процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.





«Режим признал режим, и оба режима рады. Это решение Башара аль-Асада не имеет и не может иметь легитимации и поддержки сирийского народа», - об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, комментируя «признание независимости» Абхазии и «т.н. Южной Осетии» Сирией.«Это решение Башара аль-Асада не имеет и не может иметь легитимации и поддержки сирийского народа, поскольку Асад давно не слышит голоса сирийских мужчин, женщин и детей. Также де-факто абхазский режим не понимает проживающее в Абхазии общество, которому требуется не иллюзия признания и бряцанье оружием, а экономическое развитие, социальные программы, новая инфраструктура и постоянная связь с развитым миром. У международного сообщества имеется четкая позиция в отношении режима Асада, поэтому это решение не представляет никакой угрозы международному процессу непризнания», - сказал Арчил Талаквадзе.Министерство иностранных дел Сирии опубликовало заявление о признании «независимости» оккупированных Россией регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. т.н. т.н. Южная Осетия). В ответ Грузия запустила процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.











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