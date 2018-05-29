Литва жестко осуждает консолидированное с Кремлем решение режима Асада

29.05.2018 18:06 «Литва жестко осуждает принятое консолидированного с Кремлем решение режима Асада о нарушении территориальной целостности Грузии. Об этом написал в социальной сети министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.



Литовский дипломат считает, что те, кто стоят за таким грубым нарушением международного права, должны ответить.



«Литва жестко осуждает принятое консолидированного с Кремлем режима Асада решение о циничном нарушении территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы высказываем полную солидарность Грузии. Тем, кто стоят за этим очередным грубым нарушением международного права , должны ответить», — пишет министр иностранных дел Литвы в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что режим действующего в Сирии президента Асада признал независимость оккупированных Россией территорий Грузии. Соглашение между представителями Сирии и марионеточных режимов грузинских территорий, Абхазии и Цхинвальского региона (б. АО т.н. Южная Осетия), было подписано в Москве с участием российской стороны.



Грузинская сторона жестко отреагировала на это сообщение. Как заявили в МИД, Грузия начала процедуру расторжения дипломатических отношений с Сирией и призвала международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение международного права.



В данный момент в МИД Грузии проходит встреча с аккредитованными в стране иностранными дипломатами по вышеуказанному вопросу.















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