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Аппатурай:Решение Сирии не изменит твердую позицию международного сообщества
29.05.2018 19:35
Позиция НАТО и ее союзников ясная, четкая и твердая — мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, — заявил Первому каналу специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
По его словам, решение Сирии о признании «независимости» Абхазии и «т.н. Южной Осетии» не сможет повлиять на твердую позицию международного сообщества.
«Решение Сирии не изменит и не повлияет на твердую позицию международного сообщества, что «т.н. Южная Осетия» и Абхазия являются неотъемлемыми регионами Грузии. НАТО продолжает политику непризнания и призывает Россию выполнить международные обязательства», — заявил Джеймс Аппатурай.
МИД Сирии сегодня распространил заявление о «признании» Абхазии и «т.н. Южной Осетии»
В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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