Решение сирийского правительства резко противоречит международному праву - посол Германии

29.05.2018 21:14 Решение сирийского правительства резко противоречит международному праву, — об этом посол Германии в Грузии Хаике Паич заявила в МИД Грузии, где состоялась встреча с дипломатами в связи с «признанием» Сирией оккупированных грузинских регионов Абхазии и «т.н. Южной Осетии».



«Решение сирийского правительства резко противоречит международному праву. Хочу вас заверить, что Германия и все ее партнеры, я говорю сейчас не только о ЕС, но и в международном масштабе, поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Пока рано говорить об итогах, теперь вопрос нужно рассмотреть с международными партнерами», — сказала Хаике Паич.



МИД Сирии сегодня распространил заявление о «признании» Абхазии и «т.н. Южной Осетии». В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.















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