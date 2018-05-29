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Маргвелашвили поздравляет Ильхама Алиева с 100-летием основания первой Азербайджанской Республики
29.05.2018 21:16
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет президента Азербайджана Ильхама Алиева со 100-летием основания первой Азербайджанской Республики.
«Для меня большая честь сердечно поздравить вас со 100-летним юбилеем основания первой Азербайджанской Республики. В этот достопримечательный день хочу отметить, что азербайджанский народ прошел через множество вызовов, чтобы построить успешную и независимую страну. Я рад, что сегодня в вашем лице я вижу процветающую страну, которая занимает достойное место на международной арене.
С учетом нашего стратегического партнерства, я верю, что общими усилиями мы сможем побороть сложности, стоящие перед нашими странами и в будущем еще больше углубить наше сотрудничество во благо наших народов.
Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить вас за непрерывную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Позвольте мне, еще раз подтвердить моё глубокое уважение и пожелать вам и братскому азербайджанскому народу мира, стабильности и благополучия», — отмечается в поздравительном письме Георгия Маргвелашвили.
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