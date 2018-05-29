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Маргвелашвили поздравил армянского коллегу со 100-летием основания первой Республики Армения
29.05.2018 21:19
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет президента Армении с 100-летием со дня основания первой Республики Армения
«От имени грузинского народа и лично меня, хочу сердечно поздравить вас со 100-летним юбилеем основания первой Республики Армения. В этот достопримечательный день хочу отметить, что армянский народ прошел через множество вызовов, чтобы построить успешную и независимую страну.
Я рад, что дружба Грузии и Армении основана на глубоком историческом и культурном отношении. Верю, что общими усилиями мы сможем побороть сложности, стоящие перед нашими странами и в будущем еще больше углубить наше сотрудничество во благо наших народов.
Позвольте мне, еще раз подтвердить моё глубокое уважение и пожелать вам и братскому армянскому народу мира и благополучия», — отмечается в поздравительном письме Георгия Маргвелашвили.
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