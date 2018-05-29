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Саакашвили призвал Европу ввести санкции в отношении нынешнего руководства Украины


29.05.2018   22:03
Европейские страны должны ввести санкции в отношении нынешних властей Украины, включая президента Петра Порошенко. Об этом заявил сегодня, 29 мая, на пресс-конференции бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, лишенный украинского гражданства и временно проживающий в Нидерландах, передает ТАСС.

«В настоящее время я тесно сотрудничаю с Европарламентом, европолитиками, в том числе голландскими законодателями», - отметил Саакашвили. По его словам, цель этого взаимодействия в том, чтобы убедить их ввести санкции против Порошенко и ряда других политических деятелей Украины. Вместе с тем он призвал Европу не отменять безвизовый режим с Украиной, потому что «население страны уже и так достаточно настрадалось».

Касаясь предстоящих президентских выборов, Саакашвили отметил, что обеспокоен тем, что власти Украины могут сфальсифицировать результаты голосования в 2019 году, т.к. в случае поражения Порошенко окажется в тяжелой ситуации. «Ему будет некуда деваться. Он не сможет бежать в Россию. А я сделаю все возможное, чтобы никто его не ждал в Европе. А если и ждали, то прокуроры, следователи и полиция», - подчеркнул политик.

Саакашвили пообещал вернуться в скором времени на Украину. Он рассказал, что встретится с активистами своей партии «Движения новых сил» 3 июня на польско-украинской границе и представит избирательную программу.






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