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МИД Эстонии: Регионы Абхазия и «Южная Осетия» являются неотъемлемой частью Грузии


29.05.2018   22:22
Регионы Абхазия и «т.н. Южная Осетия» являются неотъемлемой частью Грузии, — об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии.

В своем микроблоге в «Твиттере» ведомство обсуждает «признание» Сирией независимости оккупированных регионов Грузии, и призывает международное сообщество объединиться против подобных решений.

«Осуждаем грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны сирийского режима, поддерживаемого Россией. Международное сообщество должно объединится для сопротивления таким шагам. Наша позиция четкая: региона Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии.






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