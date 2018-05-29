МИД Эстонии: Регионы Абхазия и «Южная Осетия» являются неотъемлемой частью Грузии

29.05.2018 22:22 Регионы Абхазия и «т.н. Южная Осетия» являются неотъемлемой частью Грузии, — об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии.



В своем микроблоге в «Твиттере» ведомство обсуждает «признание» Сирией независимости оккупированных регионов Грузии, и призывает международное сообщество объединиться против подобных решений.



«Осуждаем грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны сирийского режима, поддерживаемого Россией. Международное сообщество должно объединится для сопротивления таким шагам. Наша позиция четкая: региона Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

