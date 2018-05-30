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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой посещает Грузию с официальным визитом
30.05.2018 10:22
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой посетил Грузию с официальным визитом.
Из Тбилисского аэропорта Никол Пашинян отправится в администрацию правительства, где состоится его встреча с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Позднее между членами правительств двух стран состоится встреча в расширенном формате.
В 12:30, премьер-министры Грузии и Армении сделают совместные заявления для СМИ.
Также у Никола Пашиняна запланированы встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Сегодня же встреча первых дипломатов Армении и Грузии состоится в министерстве иностранных дел.
В конце дня премьер-министр Армении будет присутствовать на приеме, посвященном 100-летней годовщине объявления независимости Армении, который пройдет в сакребуло Тбилиси.
После мероприятия, Никола Пашиняна и сопровождающую его делегацию на ужине примет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
В конце двухдневного визита, Никол Пашинян, вместе с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, отправится в Самцхе-Джавахети и встретится с представителями этнического меньшинства в Ахалкалаки.
Премьер-министр Армении вернется из Грузии в Армению на автомобиле.
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