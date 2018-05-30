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В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Армении
30.05.2018 12:23
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые посетил Грузию с официальным визитом.
Армянского коллегу в администрации правительства принял премьер-министр Георгий Квирикашвили.
По данным пресс-службы администрации правительства, гостя высокого ранга встретил почетный караул, были исполнены государственные гимны Армении и Грузии. Премьер-министры представили друг другу делегации.
После торжественной церемонии приема, Георгий Квирикашвили и Никол Пашинян проведут встречу тет-а-тет. Позднее, переговоры продолжатся в расширенном формате. На них будут присутствовать члены кабинета министров Грузии и Армении.
Премьер-министры двух стран сделают совместные заявления для СМИ.
Никол Пашинян посещает Грузию вместе с супругой Анной Акопян.
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