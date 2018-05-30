В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Армении

30.05.2018 12:23 Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые посетил Грузию с официальным визитом.



Армянского коллегу в администрации правительства принял премьер-министр Георгий Квирикашвили.



По данным пресс-службы администрации правительства, гостя высокого ранга встретил почетный караул, были исполнены государственные гимны Армении и Грузии. Премьер-министры представили друг другу делегации.



После торжественной церемонии приема, Георгий Квирикашвили и Никол Пашинян проведут встречу тет-а-тет. Позднее, переговоры продолжатся в расширенном формате. На них будут присутствовать члены кабинета министров Грузии и Армении.



Премьер-министры двух стран сделают совместные заявления для СМИ.



Никол Пашинян посещает Грузию вместе с супругой Анной Акопян.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

