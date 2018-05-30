Премьер-министр Украины возложил на Россию ответственность за убийство журналиста Аркадия Бабченко

30.05.2018 12:26 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возложил на Россию ответственность за убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Гройсман считает, что Москва не простила журналисту честность и принципиальность.



«Настоящий друг Украины, который рассказывал миру об агрессии России», — написал Гройсман в социальной сети Facebook.



Версию о причастности Кремля к убийству журналиста высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за угроз.



«Он боролся за демократическую Россию, Украину и, конечно же, Москва считала его врагом», — заявил Климкин в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.



В то же время, МИД России выразил соболезнования семье Аркадия Бабченко, связав убийство с атмосферой «тотальной безнаказанности» в Украине.



Гражданина России Аркадия Бабченко застрелили вчера в подъезде своего дома в Киеве тремя выстрелами в спину. Журналист скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.



Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в «Московском комсомольце». Сотрудничал с «Новой газетой» и другими изданиями.



Журналист освещал войну в Чечне, конфликты в оккупированной т.н. Южной Осетии и Восточной Украине.



В последние годы Бабченко активно критиковал российскую власть. В 2012 году в России против него началось уголовное дело. Его обвиняли в призывах к массовым беспорядкам на демонстрации.



В феврале 2017 года, в целях безопасности, он переехал в Прагу, а через некоторое время в Киев, где вплоть до убийства был ведущим передачи на телекомпании ATR.















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