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Пашинян: Армяно-грузинские отношения имеют для нас историческую и человеческую основу


30.05.2018   13:21
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в администрации правительства Грузии обсудили дальнейшее углубление двусторонних отношений и развитие сотрудничества в различных сферах. Глава правительства Грузии поздравил премьер-министра Армении с 100-летием Первой республики и отметил, что его визит, проходящий в такую дату, носит символический характер.

«Мы одновременно объявили независимость и провозгласили первую республику. В Грузии мы отмечали эту дату несколько дней назад и с нами был президент Армении. Для нас, конечно, важна стабильность и развитие Армении, поэтому мы внимательно следили за последними событиями. Армянский народ продемонстрировал единство и приверженность принципам демократии, которые привели к мирной смене власти. Воспользуюсь возможностью и пожелаю вам успехов. Я убежден, что вместе мы сможем придать новый стимул двусторонним отношениям со страной и народом, с которым нас связывает многовековая дружба. Я лично подтверждаю готовность к этому, как мою личную, так и моего правительства», — заявил премьер-министр Грузии.

Никол Пашинян поблагодарил главу правительства Грузии за теплое гостеприимство и подчеркнул важность армяно-грузинских отношений.

«Армяно-грузинские отношения имеют для нас историческую и человеческую основу. Наши народы связаны глубокими корнями, и эта связь неотделима. Это символично, и не случайно, что мой первый официальный визит состоялся в Грузию. Это выражает отношение не только моего народа, но и моё личное отношение к грузинскому народу и Грузии. Я искренне поздравляю вас с 100-летием Первой Демократической Республики. Наша страна участвовала в юбилейных мероприятиях на президентском уровне, что является подтверждением того, насколько важное значение мы придаем этой дате. Уверен, что в результате революции, армяно-грузинские отношения приобретут большую перспективу развития. Новое правительство не пожалеет усилий для большего углубления двусторонних отношений. Мы здесь для того, чтобы еще раз подтвердить, что мы должны углублять наши отношения с Грузией и создать дружеский фон. Мы хотим видеть Грузию сильной и устойчивой», — сказал Никол Пашинян.






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