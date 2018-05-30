Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Грузии подготовит заявление в связи с Сирией


30.05.2018   15:02
Парламент Грузии подготовит заявление и обращение в связи с принятым Сирией решением, - об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе на заседании бюро.

По его же словам, необходимо, чтобы со стороны парламента по поводу произошедшего были сделаны оценки, и так и будет.

«Хочу откликнуться на незаконное решение, принятое режимом Асада, касающееся вопроса признания Абхазского и Цхинвальского регионов т.н. независимыми государствами. В связи с этим мы подготовим официальное заявление и обращение, которое распространим в ближайшее время, и я хочу дать оценку этому. Это было манипулируемое со стороны России решение и режим Асада этим поддержал агрессию, оккупацию и нарушил нормы международного права. Думаю, в связи с этим должны быть сделаны соответствующие оценки со стороны парламента, над чем мы уже начали работать», - заявил Арчил Талаквадзе.

Сирия вчера признала независимость оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии». В ответ на это Грузия начала процесс разрыва дипломатических отношений с Сирией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ломбарды стали своеобразным способом реализации украденных предметов - Бахтадзе
Выдача потребительских кредитов сократилась на 50-70%, а рассрочек на 30-50%
Перспективы шопинг-туризма в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории
Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский суд коммуницировал жалобы по исчезновениям жителей Дагестана
Минфин Армении: Соотношение госдолга к ВВП достигло 58,8%
Тандилян: Министерство труда и социальных вопросов Армении тесно сотрудничает с СНБ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна