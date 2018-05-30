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Парламент Грузии подготовит заявление в связи с Сирией
30.05.2018 15:02
Парламент Грузии подготовит заявление и обращение в связи с принятым Сирией решением, - об этом заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе на заседании бюро.
По его же словам, необходимо, чтобы со стороны парламента по поводу произошедшего были сделаны оценки, и так и будет.
«Хочу откликнуться на незаконное решение, принятое режимом Асада, касающееся вопроса признания Абхазского и Цхинвальского регионов т.н. независимыми государствами. В связи с этим мы подготовим официальное заявление и обращение, которое распространим в ближайшее время, и я хочу дать оценку этому. Это было манипулируемое со стороны России решение и режим Асада этим поддержал агрессию, оккупацию и нарушил нормы международного права. Думаю, в связи с этим должны быть сделаны соответствующие оценки со стороны парламента, над чем мы уже начали работать», - заявил Арчил Талаквадзе.
Сирия вчера признала независимость оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии». В ответ на это Грузия начала процесс разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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