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Пашинян пригласил премьер-министра Грузии в Армению


30.05.2018   15:03
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в грузино-армянских отношениях нет нерешаемых проблем.

"У наших стран имеются общие краткосрочные и долгосрочные интересы. Мы должны работать над новыми проектами. Между нашими странами нет нерешаемых вопросов", - заявил Н.Пашинян в среду на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили.

Н.Пашинян отметил, что пригласил Г.Квирикашвили посетить с визитом Армению.

По его словам, в политической повестке дня Армении отношения с Грузией занимают особое место.

"На встрече мы отметили необходимость интенсивного политического диалога, затронули вопросы сотрудничества в таких сферах как транспорт, энергетика, туризм, культура. Несмотря на имеющееся сотрудничество, у нас есть неиспользованный потенциал по многим направлениям", - заявил в свою очередь Г.Квирикашвили.

Он сообщил, что в рамках визита в Грузию Н.Пашинян посетит южные регионы республики, где встретится с местным населением.

"Граждане Грузии армянской национальности активно включены в созидание грузинского государства", - отметил Г.Квирикашвили.






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