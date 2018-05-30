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Пашинян: Мы хотим видеть Грузию сильной и устойчивой
30.05.2018 15:19
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял армянского премьера Никола Пашиняна на встрече с глазу на глаз в администрации грузинского правительства.
По информации администрации правительства, стороны говорили о необходимости еще большего углубления двусторонних отношений и развитии сотрудничества в различных сферах.
Глава правительства Грузии поздравил премьер-министра Армении со 100-летним юбилеем провозглашения Первой Республики и отметил, что его визит по этой дате – символичен.
«Нами одновременно провозглашены независимость и Первая Республика. Эту дату каких-то пару дней назад отпраздновали мы в Грузии, и с нами вместе был президент Армении. Для нас, разумеется, стабильность и развитие Армении очень важны, поэтому мы с большим вниманием следили за событиями последнего периода. Армянский народ проявил единство и приверженность демократическим принципам, в результате чего произошла мирная смена власти. Хочу воспользоваться случаем и пожелать вам успехов. Убежден, вместе мы сумеем придать новый стимул отношениям со страной и народом, с которыми нас связывает многовековая дружба. Подтверждаю лично свою готовность и готовность моего правительства к этому», - заявил премьер-министр Грузии.
Никол Пашинян поблагодарил главу грузинского правительства за теплый прием и акцентировал внимание на армяно-грузинских отношениях.
«У армяно-грузинских отношений для нас есть исторические и человеческие основания. Наши народы связаны глубокими корнями и эта связь нераздельна.
Искренне поздравляю со 100-летним юбилеем Первой Демократической Республики. Наша страна приняла участие в юбилейных мероприятиях на уровне президента, что является подтверждением того, какое значение мы придаем этой дате.
Убежден, в результате революции армяно-грузинские отношения приобретут большие перспективы. Новое правительство не пожалеет усилий для еще большего развития двусторонних отношений. Мы находимся здесь, чтобы еще раз подтвердить то, что отношения с Грузией следует углубить и создать дружественный фон. Мы хотим, видеть Грузию сильной и устойчивой», - заявил Никол Пашинян.
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