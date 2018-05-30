Имнадзе: Граждане России могут свободно приехать в Грузию, просто им нужно выбрать подходящий транспорт

30.05.2018 15:33 На оккупированных Россией территориях продолжается этническая чистка грузин — об этом постоянный представитель Грузии при ООН Каха Имнадзе заявил на специальном брифинге в штаб-квартире ООН в связи с признанием Сирии «независимости» оккупированных регионов Грузии.



«Этническая чистка на оккупированных территориях продолжается по сей день. Ее цель — наряду с дестабилизацией региона, принуждение Грузии к отказу от избранного пути. Однако этого не произойдет, потому что этот путь — выбор грузинского народа. Это путь, на который Грузия встала 100 лет назад, когда она провозгласила Первую Демократическую Республику. Это путь, основанный на демократических принципах равноправия. Моя страна продолжит этот путь. Есть выражение — «собака лает, караван идет». Так что мы продолжим свой путь», — заявил Каха Имнадзе.



По словам постпреда, Грузия не имеет дипломатических отношений с государствами, которые признали «независимость» оккупированных территорий, и это также касается Сирии.



Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Грузии с Россией, Каха Имнадзе заявил, что, несмотря на политику российских властей, российские граждане могут свободно путешествовать по Грузии.



«Граждане России могут свободно приехать в Грузию, просто им нужно выбрать подходящий транспорт. Мы не примем русских на танках. Грузия и Россия являются соседями, и этого не изменить. Грузия хочет нормальных отношений с Россией. Мы начали процесс нормализации отношений. У нас есть диалог в Женеве и другие форматы, но нам не нужно угрожать, пользуясь тем, что мы маленькая страна. Мы суверенное государство, которое проводит независимую политику, направленную на интеграцию в ЕС», — отметил Каха Имнадзе.















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