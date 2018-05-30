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Лидер партии «Гирчи» признался, что долгое время был активным потребителем марихуаны


30.05.2018   17:02
Несет ли какой-либо моральный вред потребление марихуаны для семьи, и окружающего социума - сегодня судья Ева Гоциридзе задала этот вопрос представителям "Шишки" на процессе, который идет в Конституционном суде.

Первая коллегия суда по существу рассматривает иск "Шишки" против парламента, в котором сторона истца требует объявления неконституционной нормы, предусматривающей административную санкцию, штраф в размере 500 лари за потребление марихуаны без назначения врача.

"Я уже много лет являюсь потребителем марихуаны, где-то с 16-17 лет. Сейчас уже я не такой интенсивный потребитель, времени на это нет, но у меня примерно 15 лет был период интенсивного потребления, был период, когда я потреблял ее каждую ночь"- заявил Зураб Джапаридзе.

В то же время, по его словам, именно в тот период, когда он был интенсивным потребителем марихуаны, он получил три диплома высшего образования, и активно работал в разных организациях.

"Из моего опыта могу сказать, что в тот период, когда я потреблял марихуану, я взял три диплома высшего образования, работал почти во всех международных организациях в Грузии, даже месяц не был безработным, читал лекции, писал статьи, был членом парламента, и на данный момент являюсь кандидатом в президенты"- заявил Зураб Джапаридзе.

В то же время, по словам Джапаридзе, в тот период его жизни никакого морального вреда он не причинил семье.

"В этой важной части моей жизни я не причинил своей семье никакого морального вреда, не считая того, что для родителей было проблемой объяснить окружающему социуму, что их сын такой, какой есть. Исходя из моего примера, сегодня у них есть чувство, что марихуана не влечет какой-либо вред. Я не являюсь морально в каком-либо роде деградированной личностью"- заявил на процессе Зураб Джапаридзе.

На процессе судьи заслушали аргументы сторон, и задали вопросы экспертам.

В Конституционном суде началось рассмотрение по существу иска "Шишки". Первая коллегия Конституционного суда обсудит, насколько является конституционной норма, предусматривающая административное наказание, штраф в 500 лари за потребление марихуаны без назначения врача.







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