Лишь малая часть грузин злоупотребляет безвизовым режимом -глава МВД Грузии

30.05.2018 17:23 Большинство граждан Грузии не нарушают правила безвизового въезда в «Шенгенскую зону» и с удовольствием пользуются этой привилегией», — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария в интервью немецкому изданию SPIEGEL.



Согласно информации министра, с марта 2017 года по май 2018 года в Германии побывали 66 091 гражданин Грузии, и лишь малая часть обратилась к властям Германии с просьбой о предоставлении убежища.



В частности, число заявлений о предоставлении убежища от грузинских граждан в январе 2018 года составило 696 человек, однако в апреле уже было всего 295 запросов.



«С января число просителей убежища уменьшается с каждым месяцем, — отметил Гахария.



Как сказал министр, Грузия серьезно относится к преступлениям, совершенным ее гражданами в Германии.



«Мы обеспокоены этим, и внимательно рассматривает каждый факт, хотя согласно статистике на граждан Грузии приходится только 0,3 % в общем количестве преступлений в Германии. Поэтому я считаю, что реакция СМИ и политических кругов немного преувеличена», — сказал министр внутренних дел Грузии, рассказав о мерах, предпринимаемых Грузией в целях превенции как нарушения правил безвиза, так и профилактики преступлений.



Гахария также одобрительно высказался об инициативе депутатов Бундестага внести Грузию в список «безопасных государств», что приведет к ускорению процедуры по депортации грузинских граждан из Германии.



SPEGEL опубликовал данное интервью накануне сегодняшней встречи в Берлине глав МВД Грузии и Германии. Согласно изданию, главные темы переговоров — нарушение гражданами Грузии правил безвизового въезда, а также рост необоснованных обращений о предоставлении убежища в Германии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

