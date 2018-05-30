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Бабченко оказался жив - «убийство» было инсценировкой СБУ


30.05.2018   18:36
Аркадий Бабченко, жив. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга, который транслировал "112 Украина".

Как пояснил Грицак, история с убийством Бабченко была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства Бабченко, которое на самом деле готовилось.

"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - сказал Грицак.

После этого Бабченко появился в комнате.








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