Бабченко оказался жив - «убийство» было инсценировкой СБУ

30.05.2018 18:36 Аркадий Бабченко, жив. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга, который транслировал "112 Украина".



Как пояснил Грицак, история с убийством Бабченко была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства Бабченко, которое на самом деле готовилось.



"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - сказал Грицак.



После этого Бабченко появился в комнате.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

