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Бабченко оказался жив - «убийство» было инсценировкой СБУ
30.05.2018 18:36
Аркадий Бабченко, жив. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга, который транслировал "112 Украина".
Как пояснил Грицак, история с убийством Бабченко была инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства Бабченко, которое на самом деле готовилось.
"Я конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - сказал Грицак.
После этого Бабченко появился в комнате.
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