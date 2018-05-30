Есть возможность для придания большого стимула армяно-грузинским отношениям: Никол Пашинян

30.05.2018 18:39 В политической повестке Армении дальнейшим отношениям с Грузией выделено особое место и значение. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Тбилиси, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.



« Вне зависимости от рода нашей деятельности, мы всегда работали на благо развития армяно-грузинских отношений Я сам - в качестве журналиста, депутата и сейчас - в должности премьер-министра Армении, в меру своих сил делал все для содействия развитию армяно-грузинских отношений. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда есть возможность осуществить большую часть желаний для развития этих отношений»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По его словам, существующая позитивная атмосфера в армяно-грузинских отношениях будет направлена в более продуктивное русло в сферах политики и экономики, и других сферах. «Надеюсь, что более конкретные итоги будут после работы межправительственной комиссии»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По его словам, они с грузинским коллегой обсудили необходимость долгосрочной концепции армяно-грузинских отношений. «У наших стран есть долгосрочные и краткосрочные интересы, видение которых были обсуждены в ходе встречи. У нас с Грузией есть много совместных проектов, для осуществления которых мы приложим все усилия и будем работать для создания новых проектов»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По его словам, у Армении с Грузией есть много совместных проектов, для осуществления которых стороны приложат все усилия и будут работать для создания новых проектов.



«Мы уверены, что в армяно-грузинских отношениях нет нерешаемых вопросов, так как для их решения есть самое главное – настрой и желание. Мы приехали в Грузию, чтобы обсудить все вопросы в атмосферы дружбы и братства. Я уверен, что этот настрой и атмосфера могут привести к серьезным развитиям в отношениях. Я рад, что так же настроен и премьер-министр Грузии. Мы находимся на таком этапе развития отношений, когда есть возможность для придания большого стимула и энергии армяно-грузинским отношениям»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



По его словам, во время встречи с премьер-министром Грузии они обсудили и вопросы региональной стабильности.















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