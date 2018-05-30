По числу иммигрантов в Грузии лидируют граждане России

30.05.2018 18:49 По новейшим данным Национальной службы статистики Грузии, неправительственная организация "Зеленый Кавказ" возобновила отчет "Публичная информация об иммиграции".



В отчете на основании информации, полученной из разных государственных ведомств и других открытых источников, проанализированы иммиграционные потоки последнего периода.



По данным Грузстат, количество иностранцев иммигрантов в 2017 году составляло 34 896 человек, т.е. 0,94% населения страны.



В отчете сказано, что больше всего иммигрантов в Грузии являются гражданами Российской Федерации (28% от общего количества иммигрантов - 9723 человека). Волна иммигрантов из России наметилась в 2008-2011 годы, что должно быть вызвано военной постконфликтной ситуацией между странами. В 2013-2017 годы у количества иммигрантов из Российской Федерации по-прежнему тенденция роста, что не связано с прибытием в страну беженцев, или с целью учебы.



Количество иммигрантов иностранцев в 2017 году по сравнению с минувшим годом, уменьшилось на 19% (8246 иммигрантов). Резко (на 30 процентных пункта и более) снизилось количество иммигрантов из Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака, Польши, Израиля и Турции, прибавилось количество иммигрантов из Ирана, Молдовы, Египта, и Индии.



По сравнению с 2016 годом на 30% уменьшилось количество иммигрантов из Турции, и в 2017 году в Грузии находились 4 365 иммигрантов граждан Турции.



В последние годы тенденцией роста отличается количество иммигрантов из стран Восточной Европы (Украины, Беларуси, Молдовы). По данным за 2017 год, в Грузии находятся 2 275 иммигрантов граждан Украины.



А также увеличивается количество иммигрантов из Индии, что организация объясняет ростом количества студентов, приехавших из этой страны с целью получения высшего образования - в настоящем в Грузии 3 689 индийских студентов. В то же время наметилась тенденция сокращения количества иммигрантов из стран Восточной (Китай, Малайзия, Филиппины, Бангладеш) и Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан).



В 2012-2017 годы количество иммигрантов из арабских стран Ближнего Востока (Ирак, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт) было растущим до 2014 года, что также частично связано со студентами, приехавшими с целью получить высшее образование, а после 2015 года тенденция стала снижаться. Из приехавших из стран Ближнего Востока больше всего- 1335 иммигрантов приехали из Исламской Республики Иран, но их количество из года в год колеблется, и имеет тенденцию небольшого роста.



В 2017-2018 учебном году в 56 высших образовательных учреждениях Грузии учатся

10 306 студентов из 89 стран мира, а рост их количества организация считает полезной тенденцией для роста населения Грузии и развития страны.



Исходя из этого, "Зеленый Кавказ" обращается с рекомендацией к Министерству юстиции Грузии, упростить процедуры выдачи вида на жительство для зарубежных студентов.

















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