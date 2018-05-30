Президент Грузии приветствовал Никола Пашиняна на армянском языке

30.05.2018 19:00 Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили принял находящегося в Тбилиси с официальным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В начале встречи Маргвелашвили приветствовал Пашиняна на армянском языке.



Как сообщает пресс-служба правительства, Маргвелашвили высоко оценил результаты встреч правительств Армении и Грузии. По его словам, это позволит укрепить взаимоотношения двух стран. "Рад встрече с демократическим премьером Армении. Надеюсь, Ваш визит придаст новый стимул армяно-грузинским отношениям, имеющим многовековую историю", - заявил президент Грузии.



Никол Пашинян, в свою очередь, выразил надежду на то, что в ходе встречи с президентом удастся очертить новые возможности развития межгосударственных отношений.



До встречи с президентом Никол Пашинян посетил площадь Героев, возложил цветы и воздал дань памяти погибших, затем побывал в правительстве. После официальной церемонии встречи состоялась беседа тет-а-тет Никола Пашиняна и Гиоргия Квирикашвили, в ходе которой премьер-министры Армении и Грузии коснулись повестки армяно-грузинских отношений и перспектив их развития.















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